Россиянку задержали за убийство 40-летней давности

В Тамбовской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве, совершенном в 1984 году в Волгоградской области из мести за смерть свекра, сообщили в СУСК РФ по Волгоградской области.

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В 1984 году в селе Елшанка было найдено тело местного жителя с пробитой головой. Под подозрение попала 20-летняя девушка, которой удалось скрыться. После 40 лет розыска ее нашли в Тамбовской области, где она проживала под чужими документами.

Следствие установило, что мотивом убийства стала кровная месть: потерпевший убил свёкра подозреваемой в день трагедии. Уголовное дело по факту убийства свекра было прекращено в связи со смертью виновного.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".