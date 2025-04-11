Названа причина авиакатастрофы у Нью-Йорка

Повреждение хвостовой балки несущим винтом могло стать причиной крушения вертолёта в реку Гудзон, в результате чего погибли шесть человек.

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«Возможно, несущий винт вертолета задел хвостовую балку, разломив ее и приведя к свободному падению кабины», — сообщает Associated Press со ссылкой на юриста в области авиации и бывшего пилота вертолета Джастина Грина.

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