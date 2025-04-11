Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что в Новокузнецке сотрудники правоохранительных органов освободили восемь россиян в возрасте от 33 до 49 лет, которых на протяжении нескольких лет удерживали в рабстве.

Уточняется, что полицейские разыскивали пропавшего без вести 47-летнего мужчину. Они выяснили, что его удерживают в одном из строений, расположенных на территории города.

«Оперативники при поддержке Росгвардии проникли в здание и обнаружили там восемь человек, некоторых из них давно числились в розыске по заявлениям родственников. Оказалось, что их использовали для сбора металла на городских свалках», - отмечается в сообщении.

После этого правоохранители вышли на след рабовладельцев. В настоящий момент под подозрением находятся трое местных жителей. Люди находились в рабстве с 2012 по 2025 год.