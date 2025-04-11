Российские туристы застряли в открытом море на Пхукете из-за сломавшейся лодки. Как сообщает Telegram-канал Shot, несколько часов им пришлось терпеть качку, ливни и бушующие неподалеку грозы.

По словам одной из участниц неудачной экскурсии, они купили тур «11 островов» почти за 10 тысяч рублей. Туристам обещали показать самые известные острова, в том числе Пхи-пхи и Краби, отвезти бухту Майа Бэй и прочее.

Однако лодка сломалась почти в самом начале экскурсии. Полтора часа гиды пытались ее починить, однако решили пересадить туристов на другую. Отдыхающим показали острова, однако на обратной дороге второе судно заглохло — закончился бензин. К нему отправили третью лодку с топливом.

В море в этот момент периодически шли дожди. Туристы успели замерзнуть, некоторых начало тошнить из-за сильной качки. Вернуться домой удалось лишь к вечеру.