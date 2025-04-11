Директора российской гостиницы убили из-за доли в бизнесе

На Камчатке завершено расследование дела об убийстве генерального директора гостиничного комплекса. 66-летний мужчина застрелил бизнесмена из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

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Следствие установило, что в феврале 2024 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете 45-летнего гендиректора гостиничного комплекса, выстрелил ему в голову из ружья. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Причиной убийства, по версии следствия, стали корыстные побуждения - мужчина хотел вернуть себе долю в уставном капитале гостинцы.

Уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.