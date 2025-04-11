Российские туристы застряли в открытом море на Пхукете

Российские туристы оказались в открытом море у берегов Пхукета из-за поломки лодки во время экскурсии. Судно не было оборудовано даже туалетом, а погодные условия лишь усугубляли ситуацию — начался ливень, небо разрывали молнии. Об этом сообщает Shot.

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Одна из участниц тура Татьяна рассказала, что поездка под названием «11 островов» обошлась почти в 10 тысяч рублей. Экскурсоводы обещали показать знаменитые острова Пхи-Пхи, Краби и бухту Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж» с актером Леонардо Ди Каприо.

Однако лодка сломалась практически в начале маршрута. В течение полутора часов гиды пытались устранить неисправность, но безуспешно. Тогда на помощь отправили второе судно, на которое пересадили туристов, и экскурсия продолжилась. Но на обратном пути и эта лодка остановилась — у нее закончился бензин.

Пока ждали третье судно с топливом, началась сильная качка. Людей укачало, некоторые начали плакать от усталости и страха. На берег россияне вернулись только к девяти часам вечера, передает Telegram-канал.

1 февраля автобус с туристами вылетел с дороги недалеко от перевала Карон — Патонг на острове Пхукет в Таиланде, после чего застрял на горе. По сообщениям очевидцев, местным спасателям пришлось спускать пострадавших людей с автобуса по горе.