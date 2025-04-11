Россиянин рассказал о смерти дочери, пострадавшей при крушении батискафа

Последние дни жизни пострадавшая при крушении туристического батискафа Sindbad в Египте девочка из России была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом "Известиям" сообщил ее отец.

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По словам мужчины, ребенок скончался в минувшую среду.

Других подробностей он не привел.

Напомним, 27 марта российские туристы, среди которых были семьи с детьми, собирались совершить подводную прогулку на батискафе Sindbad. Во время посадки субмарина стала уходить под воду.

Большинству из 45 пассажиров удалось выбраться. Жертвами крушения в общей сложности стали семь человек, в том числе - трое детей.

СК РФ возбудил уголовное дело.

В первые часы после катастрофы сообщалось, что среди погибших оказались супруги-врачи из Татарстана Кристина и Равиль Валиуллины. Позже выяснилось, что Кристина жива и находится в больнице. В конце марта она вместе с двумя дочерями выписалась из больницы.

Впоследствии женщина рассказала, что пережила клиническую смерть.