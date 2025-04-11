50 человек погибли из-за ударов молний

ЧП случилось на востоке страны в штате Бихар, сообщило агентство PTI.

Согласно заявлению, опубликованному канцелярией главного министра штата, в округе Наланд погибли 18 человек, ещё несколько стали жертвами бури в других округах.

По данным лидера местной политической партии Теджашви Ядава, люди погибли в результате разгула стихии.

«Я глубоко опечален трагической гибелью полусотни человек из-за дождя, молний, падения деревьев и обрушения стен в Бихаре», — написал он в соцсети Х.

В связи с неблагоприятными погодными условиями метеорологическое управление страны объявило в ряде округов штата оранжевый уровень тревоги. Людей просят соблюдать осторожность.