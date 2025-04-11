Наркотик в 5 тысяч раз сильнее героина появился в России

Случаи обнаружения карфентанила на территории страны ещё два года назад были единичными. Однако за 2024 год наркотическое средство фигурировало уже в десяти эпизодах задержаний наркокурьеров, изъят 1 кг порошка, содержащего карфентанил. С начала текущего года правоохранители провели минимум четыре подобные операции. Такие данные приводят «Известия», ссылаясь на статистику задержаний.

Карфентанил синтезирован компанией Janssen в 1974 году в качестве транквилизатора для крупных животных – слонов и носорогов. В исследовании говорилось, что данное средство в 5 тысяч раз сильнее героина и в 10 тысяч раз – морфина.

В отчётах управления ООН по наркотикам и преступности карфентанил называют наиболее мощным из коммерчески доступных опиоидов в мире. Смертельная доза для человека составляет всего 2 мкг.