Южная Корея отправила вертолеты на тушение пожара на границе с КНДР

Власти Республики Корея отправили два вертолета на тушение пожара в демилитаризованной зоне на границе с КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Пожар начался в четверг около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на востоке страны в уезде Косон, в пятницу в 06:30 (00:30 мск) лесная служба задействовала два вертолета. Южнокорейская сторона информировала КНДР, транслировав предупреждение о входе вертолетов в демилитаризованную зону. Корейская народная армия на оповещение не отреагировала.

8 апреля, как утверждают в Сеуле, группа из примерно 10 военных КНДР, вероятно, по ошибке ненадолго пересекла военную демаркационную линию на востоке страны. Ранее южнокорейские военные рассказывали, что Корейская народная армия ведет некие работы на границе, в том числе расчищает пространства и устанавливает ограждения.

31 марта Министерство внутренних дел и безопасности Республики Корея объявило о завершении лесных пожаров в трех регионах на юго-востоке страны, в которых погиб по меньшей мере 31 человек. Стихия разрушила 30 объектов культурного значения и приближалась опасно близко к этнографической деревне и конфуцианской академии из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.