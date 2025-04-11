Глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей погибли в результате крушения вертолета у побережья Нью-Джерси. Об этом сообщает CNN.

В четверг, 10 апреля, в реку Гудзон неподалёку от Манхэттена упал вертолет Bell 206L-4 LongRanger I. Пятеро пассажиров и пилот вертолета погибли.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что на борту находились туристы из Испании. Они отправились на дневную вертолётную экскурсию по побережью. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал случившееся «невообразимой трагедией».

Разбившийся Bell 206 был построен в 2004 году. Он имел сертификат летной годности, выданный в 2016 году и действительный до 2029 года, согласно записям Федерального управления гражданской авиации.

Вертолет вылетел с площадки в центре Манхэттена в 14:59 (по местному времени), откуда он полетел на юг, прежде чем повернуть на север вдоль береговой линии Манхэттена, вверх по реке Гудзон. В 15:08 вертолет достиг моста Джорджа Вашингтона, а затем повернул на юг вдоль береговой линии Нью-Джерси, где вскоре после этого пилот потерял управление.

Проведенный CNN анализ показал, что вертолет летел около 16 минут, прежде чем рухнуть в воду. По данным различных метеосводок, в момент крушения вертолета было облачно, скорость ветра составляла 10–15 миль в час (до шести метров в секунду), а порывы достигали 25 миль в час (11 метров в секунду).

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Федеральное управление гражданской авиации США расследует происшествие совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте. CNN напомнил, что одна из директив от мая 2023 года требовала испытания и возможной замены приводных валов хвостового винта на восьми различных моделях Bell 206L, включая 206L-4.