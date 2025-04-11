В Приморье задержали 18 членов ОПГ

Правоохранители задержали 18 членов организованной преступной группы (ОПГ), которая вымогала деньги у предпринимателей в Находке Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморью.

Там отметили, что все члены банды стали фигурантами уголовного дела. "В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - отмечается в сообщении. Следствие выяснило, что с февраля 2024 года по март 2025 года трое местных жителей создали в Находке организованную преступную группу и вовлекли в нее еще 15 человек. Злоумышленники угрожали бизнесменам оружием и требовали деньги. Предприниматели под угрозой расправы передавали членам ОПГ требуемые суммы.

Путем вымогательства правонарушители получили более 2,5 млн рублей. Силовики провели обыски в местах проживания фигурантов дела и в офисах ОПГ. Были изъяты деньги, банковские карты, телефоны, наркотики, а также боевое оружие и патроны.

25 ноября сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Создание преступного сообщества" в отношении теневого "короля" Сочи Рубена Татуляна. По данным Telegram-канала "112", Татулян в 1998 году создал настоящую криминальную империю, в которую лично набирал и вооружал бандитов. Его многоступенчатая ОПГ занималась рэкетом, рейдерскими захватами и грабежом.

В числе преступных деяний группировки упоминается захват пансионата "Весна" путем угрозы жизни. За рубеж Татулян бежал после 2017 года из-за начала уголовного преследования. Суд конфисковал принадлежащие Татуляну 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тыс. кв. м и стоимостью более 3,9 млрд рублей.