Мошенники стали похищать деньги под предлогом замены кода домофона

Телефонные мошенники изобрели схему обмана под предлогом замены кода домофона или его поломки. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно одной схеме, человеку звонит неизвестный и представляется сотрудником управляющей компании. Он сообщает, что в подъезде будет меняться код домофона, поэтому необходимо продиктовать пароль, который придет в смс-сообщении. "Как только человек сообщает пароль, разговор прекращается. Но спустя некоторое время потенциальной жертве поступает звонок уже якобы от имени сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга, которые начинают убеждать его в необходимости установить мобильное приложение банка, чтобы уберечь средства от мошенников", - указано в материалах.

Аферисты направляют жертве специальный файл, после установки которого просят приложить свою банковскую карту к NFC-модулю телефона якобы для изменения на ней цифрового кода. По сути аферисты таким способом устанавливают на телефон вредоносную программу, благодаря ей они создают виртуальную копию банковской карты потенциальной жертвы и бесконтактным способом обналичивают деньги.

По другой схеме, мошенники сообщают о поломке домофона, предлагают получить несколько бесплатных ключей. Как только человек соглашается, ему также присылают смс с паролем и дальше аферисты действуют по своей разработанной схеме.