Судья принял решение освободить 11 задержанных в Тунисе россиян

Следственный судья принял решение об освобождении 11 россиян, задержанных в ноябре прошлого года в Тунисе.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Олфа Хаджри.

«Они официально освобождены», — проинформировала Хаджри.

Российские дипломаты, работающие на территории Туниса, к настоящему моменту не подтвердили указанную информацию.

Ранее в посольстве России в Тунисе, основанием для задержания россиян стали подозрения в их причастности к террористической деятельности.

Сообщалось, что задержанных в Тунисе граждан России распределили по трём тюрьмам: Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.