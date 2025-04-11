ТАСС: судья принял решение освободить 11 задержанных в Тунисе россиян
Следственный судья принял решение об освобождении 11 россиян, задержанных в ноябре прошлого года в Тунисе.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Олфа Хаджри.
«Они официально освобождены», — проинформировала Хаджри.
Российские дипломаты, работающие на территории Туниса, к настоящему моменту не подтвердили указанную информацию.
Ранее в посольстве России в Тунисе, основанием для задержания россиян стали подозрения в их причастности к террористической деятельности.
Сообщалось, что задержанных в Тунисе граждан России распределили по трём тюрьмам: Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.