В США в реку упал вертолет

В реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка, упал вертолет. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные властей.

Инцидент произошел примерно в 15:15 по местному времени (22:15 по московскому времени).

На место уже прибыли службы экстренной помощи, туда стянули несколько судов, а в небе кружит полицейский вертолет.

Согласно информации полиции Нью-Йорка, на борту потерпевшего крушение вертолета находились, по меньшей мере, пять человек, в том числе трое детей. По предварительным данным, двух человек уже вытащили из воды, об их состоянии ничего неизвестно, один человек погиб.