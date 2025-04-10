Экс-посла Молдавии в РФ оправдали по делу о контрабанде стероидов

Молдавский суд вынес оправдательный приговор по делу бывшего посла республики в России Андрея Негуцы, которого обвиняли в незаконной перевозке анаболических стероидов. Об этом сообщает телеканал TV 8.

Помимо Негуцы, невиновным признали также водителя микроавтобуса, в котором находилась партия анаболиков на сумму более 8 млн леев (порядка €400 тысяч). Отмечается, что экс-посол может потребовать от задержавших его в 2020 году правоохранителей возместить причиненный ущерб. При этом оправдательный приговор еще может обжаловать сторона обвинения.

5 декабря 2020 года МИД Молдавии сообщил о предотвращении попытки контрабанды партии анаболиков, которые хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России. После этого Андрей Негуца был отозван с должности посла. Ему предъявили обвинения в причастности к контрабанде. Мужчине грозило от трех до 10 лет лишения свободы.