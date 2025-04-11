Что известно о катастрофе вертолета в Нью-Йорке

Вертолет упал в реку Гудзон в четверг днем возле пирса 40 на Вест-Хьюстон-стрит и Вест-стрит около 15:15 по местному времени (22:15 мск), сообщили The New York Post в пожарной службе Нью-Йорка. Свидетели в социальных сетях описали "громкий глухой шум", когда вертолет разбился о воду.

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Все шесть человек, находившихся на борту вертолета - пилот, еще двое взрослых и трое детей - погибли. Четыре человека скончались на месте происшествия, а двое других были доставлены в больницу, где умерли от полученных травм. Имена и возраст жертв в настоящее время не разглашаются в ожидании уведомления близких.

По предварительной информации, на борту вертолета была семья, приехавшая из Испании, сообщает Guardian. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что шесть человек были объявлены мертвыми, в том числе трое детей и трое взрослых. По его словам, расследование причины крушения продолжается.

Вертолет, управляемый фирмой New York Helicopters, вылетел в 14:59 по восточному времени и, похоже, потерял управление, ударившись о воду вверх тормашками недалеко от Нижнего Манхэттена через пятнадцать минут и погрузившись в воду. Вертолет был идентифицирован как Bell 206, модель, широко используемая в коммерческой и правительственной авиации, в том числе экскурсионными компаниями, телевизионными новостными станциями и полицейскими управлениями. Он совершал свой шестой полет за день, сообщает ABC News.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что перевернутый вертолет в основном погружен в воду, и спасательные машины стоят на берегу, пока сотрудники спешат спасти тех, кто находился на борту. На месте крушения можно было увидеть, как катера экстренного реагирования кружат в воде. На плавучей платформе в реке также виден кран, предположительно пытающийся поднять затонувший вертолет. Спасательная операция проходила у набережной Манхэттена, недалеко от конца длинного пирса для обслуживания одной из вентиляционных башен тоннеля Холланд, оживленного подводного автомобильного туннеля, соединяющего город с Нью-Джерси. Место крушения находится недалеко от южной оконечности острова Манхэттен, в пределах видимости Статуи Свободы и небоскреба One World Trade на месте теракта 11 сентября 2001 года.

На протяжении многих лет в небе над Манхэттеном происходило множество крушений, в том числе с участием частных самолетов и вертолетов, а также коммерческих и туристических рейсов. Предыдущие инциденты включают столкновение в 2009 году, когда туристический вертолет и небольшой частный самолет столкнулись над рекой Гудзон, в результате чего погибли девять человек. В 2018 году экскурсионный вертолет, предлагающий полеты "с открытыми дверями", упал в Ист-Ривер, в результате чего погибли пять человек. Нью-Йорк запретил полеты вертолетов с открытыми дверями после крушения.

Место, где разбился вертолет, находится менее чем в пяти километрах к югу от того участка реки Гудзон, где капитан US Airways Чесли Салленбергер умело посадил пассажирский самолет, который он пилотировал, на воду, не потеряв ни одной жизни. Крушение, о котором был снят голливудский фильм, произошло после того, как двигатели лайнера вышли из строя в результате столкновения с птицами после взлета из аэропорта Ла-Гуардия. Редкая успешная аварийная посадка на воду стала известна как "чудо на Гудзоне".