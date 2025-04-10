Многодетная россиянка устроила наркопритон в своей квартире

Многодетная россиянка из Балашихи устроила наркопритон в своей квартире, сообщает Readovka в Telegram-канале.

По информации издания, мать трех детей, младшему из которых два года, превратила квартиру в наркопритон. По словам соседей россиянки, она приобрела квартиру в ипотеку более двух лет назад, ее знакомые регулярно лежат на лестничной клетке, домогаются до других жителей и портят общедомовое имущество. В прошлом году один из ее знакомых умер в квартире от передозировки наркотиков.

Кроме того, соседи жалуются, что в их подъезде регулярно делают закладки, которые могут случайно обнаружить дети.

Ранее жительница Миасса, которая успокаивала своего двухлетнего ребенка инъекциями метадона, устроила дома наркопритон. По словам источника, к родителям погибшего мальчика приходили наркоманы. Его отец с 2020 года находится под административным надзором, ранее он уже был судим за грабеж, кражу и хранение наркотиков. Мальчика без признаков жизни обнаружили 22 января в одной из квартир в доме по улице Ремесленной. Экспертиза показала, что малыш отравился наркотической смесью.