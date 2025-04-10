Пьяный пациент открыл стрельбу в петербургской больнице

В Санкт-Петербурге в одной из больниц 43-летний пьяный мужчина устроил стрельбу. Пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

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Как уточнили в полиции, сообщение об инциденте поступило 9 апреля в 23:53 мск. «Прибывшими на место полицейскими установлено, что в палате на седьмом этаже 43-летний пациент в результате конфликта на почве распития алкоголя выстрелил в своего 34-летнего обидчика из травматического пистолета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшего задержали и доставили в отдел полиции, а пострадавшему оказали помощь на месте.

По данным «Фонтанки», пострадавший был ранен в шею, правое плечо и грудь. Издание сообщает, что его поместили в реанимацию, а у стрелка изъяли оружие, 96 строительных патронов и 98 резиновых шариков.

Ранее сообщалось, что в трамвае в Санкт-Петербурге подросток выстрелил в 17-летнюю девушку из светошумового пистолета. Он рассказал полицейским, что это произошло случайно, когда они баловались с оружием.