В Красноярском крае отправили в колонию подростка, изнасиловавшего девочку

В Красноярском крае вынесли приговор 15-летнему школьнику, который изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом со ссылкой на судебную пресс-службу сообщает Gornovosti.ru.

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Инцидент произошел в Кежемскoм рaйoне. Подросток совершил изнасилование девочки, которая в силу возраста находилась в беспомощном состоянии и не понимала значение совершаемых в ее отношении действий, а также сопротивляться.

В результате школьник стал фигурантом уголовного дела. Кежемский рaйoнный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

До этого в Курганской области отец школьницы поймал мужчину, который пытался изнасиловать его дочь. Он остановил злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских. Выяснилось, что нападавший уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление.