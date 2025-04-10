Число погибших при обрушении клуба в Доминикане увеличилось до 221

Число погибших в результате обрушения ночного клуба Jet Set в Доминиканской Республике увеличилось до 221, сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.

«К сожалению, на данный момент у нас (погиб. — RT) 221 человек», — цитирует его Listin Diario.

Кроме того, по его словам, из-под завалов удалось спасти 189 человек.

Среди погибших числится также доминиканский певец Рубби Перес, во время концерта которого произошло обрушение.

Ранее сообщалось о 218 погибших в результате трагедии.