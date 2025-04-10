Число погибших при обрушении клуба в Доминикане увеличилось до 221
Число погибших в результате обрушения ночного клуба Jet Set в Доминиканской Республике увеличилось до 221, сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.
«К сожалению, на данный момент у нас (погиб. — RT) 221 человек», — цитирует его Listin Diario.
Кроме того, по его словам, из-под завалов удалось спасти 189 человек.
Среди погибших числится также доминиканский певец Рубби Перес, во время концерта которого произошло обрушение.
Ранее сообщалось о 218 погибших в результате трагедии.