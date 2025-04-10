Педофила из российского региона приговорили к 20 годам колонии

В Мурманской области суд приговорил к 20 годам лишения свободы 37-летнего мужчину, домогавшегося маленькой девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд удовлетворит иск родственников потерпевшей на пять миллионов рублей.

По данным ведомства, с 2017 по 2021 год осужденный в Кандалакше приставал к девочке 2008 года рождения. Он угрожал ей и ее близким насилием.

Ранее в Санкт-Петербурге Красносельский районный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы за изнасилование пенсионерки 1959 года рождения в парке.