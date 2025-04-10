С марта на побережье Черного моря на Кубани нашли 123 мертвых дельфина

За первые дни апреля на Черноморском побережье Краснодарского края зафиксировано 23 случая гибели китообразных. А в течение марта экологи здесь обнаружили более 100 погибших дельфинов. Об этом ТАСС рассказала директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

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Она подчеркнула, что в Черном море начался сезон выбросов китообразных: он длится с марта по июнь и связан, в частности, также с тем, что иммунитет животных ослаблен после зимы.

Специалист напомнила, что в Черном и Азовском морях водятся три вида китообразных: азовка, дельфин-белобочка и черноморская афалина. При этом азовка (или азово-черноморская морская свинья) занесена в Красную книгу России, так как находится под угрозой критического исчезновения.

За шесть лет на горячую линию "Дельфы" (филиалы расположенного в Сочи заведения действуют в Анапе, Новороссийске и Геленджике) регулярно поступают звонки о пострадавших и погибших дельфинах со всего побережья Кубани. По словам экспертов, меньше чем за пять лет зафиксирована гибель более 1,6 тысяч китообразных. Кроме того, немало погибших дельфинов остаются в море.

Напомним, в Анапе сразу после катастрофы с танкерами в Керченском проливе из-за мазута была зафиксирована массовая гибель дельфинов в море.

Как уже рассказывала "РГ", в Анапе недавно началось строительство первого на Черноморском побережье экстренного госпиталя для спасения дельфинов. Он разместится на территории Центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции средиземноморских черепах Никольского.

Будущий стационар будет включать в себя крытый бассейн размером 10 метров в длину, шесть - в ширину и два метра - в глубину, систему водоподготовки, помещение для лаборатории и хранения снаряжения и медицинского оборудования.