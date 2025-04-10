Самолет рейса Москва - Денпасар приземлился штатно

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Москва — Денпасар, у которого в полете возникла неисправность электросистемы правого двигателя, штатно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что Airbus готовится к экстренной посадке в Шереметьево из-за неисправности в двигателе. В полете самолет провел около часа, а затем развернулся над Самарской областью. В общей сложности он должен был пролететь десять тысяч километров.

В 18:11 по московскому времени самолет благополучно приземлился в Шереметьево.