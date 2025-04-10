Владелец уникальной люксовой машины покончил с собой после ее ареста

В Перми 39-летний владелец единственного McLaren в городе покончил с собой после ареста автомобиля. Об этом пишет Baza.

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6 апреля гендиректор строительной фирмы Артем Булатов ушел из дома, сообщив жене в сообщении о намерении совершить «трусливый поступок», так как не видел другого выхода. Его тело обнаружили 7 апреля на территории лыжной базы «Динамо». Мужчина состоял на учете у психиатра и имел при себе антидепрессанты.

Предположительно, причиной самоубийства стали проблемы в бизнесе. В период процветания компании Булатов приобретал люксовые автомобили, включая McLaren 720S стоимостью около 20 млн рублей.

По данным «Базы», в 2024 году у компании начались финансовые трудности. Автомобиль пытались продать с октября, предположительно, для погашения долгов, но безуспешно. В марте 2025 года на McLaren наложили арест и запрет регистрационных действий, что могло стать последней каплей для Булатова.

После смерти Булатова сумма долга компании составляет 64 млн рублей.