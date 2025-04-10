В Тверской области мужчина умер, соскользнув в яму с водой

В Тверской области мужчина не выжил после падения в яму с водой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел в центре города Конаково. По данным Telegram-канала, мужчина поскользнулся и упал в яму. После этого он пытался самостоятельно выбраться, но сделать это не получилось. По предварительной информации, погибшему было около 60 лет.

Известно, что до происшествия яму огородили, но кто-то сорвал ленту. После инцидента на месте снова появилось ограждение.

Подобный случай произошел в Смоленской области, где ребенка затянуло в канализацию. Как рассказали очевидцы, мальчик подошел к ней несмотря на ограждение.

Школьник пытался наступить на площадку, так как думал, что та твердая. Однако вместо этого мальчика затянуло сначала по колено, затем – по пояс. Чтобы достать пострадавшего, сотрудники коммунальных служб откапывали ребенка лопатами.