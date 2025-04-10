Полиция показала фото драгоценностей ректора Ильиной

Полиция показала фотографии украшений ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, задержанной по делу о хищении бюджетных средств. Снимки публикует "МК в Пскове".

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На снимках можно увидеть золотые украшения с натуральными камнями. Отмечается, что в Пскове драгоценности от таких брендов не купишь. Вероятно, они были приобретены в специализированных магазинах в Москве, куда Ильина часто ездила в командировку.

Известно также, что сотрудники ПсковГУ на день рождения Ильиной собирали деньги на украшения. Вероятно, оперативникам в руки в том числе попали подарки от коллег.

Ильину ранее арестовали на два месяца.