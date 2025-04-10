Крупный пожар произошел на складе в Подмосковье

На складе в подмосковной Сходне произошел пожар, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Сходне горит металлический ангар на 1,2 тыс. кв. м. Предварительно, внутри склада хранятся стройматериалы. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. На данный момент возгорание локализовано», – сказали в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации привлечены 30 пожарных и девять единиц техники.