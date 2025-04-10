Эксперт оценил действия ученика челябинской школы, участвовавшего в задержании дебошира

Вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Леонченко в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с нападением мужчины на школу в Челябинске, а также высказался о действиях ученика образовательной организации, который участвовал в задержании дебошира.

Ранее сообщалось, что ворвавшегося в челябинскую школу мужчину до прибытия Росгвардии задержали учителя и ученик образовательного учреждения. По имеющимся данным, ворвавшийся в школу дебошир выломал турникет, а потом в кабинете директора разбил компьютер. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

То, что мужчине удалось прорваться в школу, говорит о том, что там не был должным образом организован пропускной режим. Пока точных данных об инциденте нет, однако ни в одном информационном сообщении о случившемся нет информации о том, какие действия при нападении предприняли сотрудники охраны. Если охраны в школе не было, то нужно понять, почему так произошло. Вопрос в том, подпадет ли эта школа в ту категорию, где охрана не нужна, или же охрану там все-таки просто не выставили вопреки постановлению правительства РФ N 1006 [«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»]. Поэтому тут нужно разбираться. Кроме того, для дальнейшей профилактической работы нужно понять мотивацию нападавшего. Вопрос в том, зачем он пришел в школу, какие цели он перед собой ставил? Столкнулся ли он с учеником случайно перед тем, как вступить в схватку, или же у них были личные неприязненные отношения? Во всем этом нужно разбираться компетентным органам. Сергей Силивончик Вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности»

Инцидент в челябинской школе подчеркивает важность грамотной организации пропускного режима в образовательных учреждениях, добавил специалист.

«Важно сделать так, чтобы каждый прохожий или тот, у кого есть какие-то претензии или намерения осуществить подобное нападение, не мог бы попасть в образовательную организацию. Была информация, что нападавшему удалось сломать турникет на входе в школу. Поэтому сейчас важно понять, был ли охранник или кто-то еще возле этого турникета, как там был организован пропускной режим», - подчеркнул он.

Говоря о действиях юноши, который помог остановить нападавшего, Леонченко выразил мнение, что ему не стоило вступать в потасовку.

«Он не в подробностях не понимал, зачем этот человек пришел в образовательную организацию, не понимал, каков был его умысел, не знал, было ли у него при себе какое-то оружие, колюще-режущие предметы или опасные вещества. Поэтому решение школьника могло быть опрометчивым. Конечно, хорошо, что все закончилось благополучно. Он молодец, что оказал помощь. Это нужно учитывать. Однако такое поведение не стоит превращать в рекомендацию. Как отмечают эксперты, безопасностью должны заниматься профессионалы - те, кто этому обучен. Надеяться на авось в таких ситуациях необходимости нет. Безопасностью образовательных организаций должны заниматься не школьники и не учителя», - заключил эксперт.

Ранее СК начал проверку по факту инцидента в челябинской школе.