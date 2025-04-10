Уборщицу Кремля развели на несколько миллионов

Мошенники обманули уборщицу Кремля, которая трудится там с начала нулевых, на 3,3 млн рублей. Когда женщина снимала деньги в банке ней подошёл полицейский, однако она рассказала ему выдуманную историю про покупку дома в деревне. Об этом пишет Baza.

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По информации Telegram-канала, 75-летней женщине позвонили якобы из управы в конце марта, чтобы уточнить данные документов. Объяснили это необходимостью для получения набора продуктов как почетному жителю района.

Пенсионерка все передала, но в управе ей заявили, что никаких подарков нет.

Через несколько дней поступил еще один звонок - уже якобы из Росфинмониторинга. Аферисты рассказали уборщице, что она стала жертвой мошенников, на нее оформили кредит и деньги переведут на Украину, а она станет изменником Родины.

В банке, когда она снимала деньги, к ней подошел полицейский, но она рассказала ему версию о покупке дома в деревне.

В итоге уборщица Кремля отдала мошенникам все свои накопления — 3 300 000 рублей. Об обмане она догадалась, когда аферисты хотели вызвать ей такси, чтобы она оформила на себя кредит.