Жительницу Запорожской области приговорили к 14 годам за госизмену

Запорожский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жительницу области за государственную измену. Об это сообщается в Telegram-канале суда.

"Установлено, что с мая по сентябрь 2023 года уроженка села Новоукраинка Каменско-Днепровского района Запорожской области систематически оказывала финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Запорожский областной суд признал гражданку виновной в совершении государственной измены и приговорил ее к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.

Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.