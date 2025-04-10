Москвич выронил пакетик с кокаином перед ОМОН и попал на видео

Житель Москвы случайно выронил пакетик с наркотиком перед сотрудником ОМОН «Авангард» Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел во время проверки документов. Мужчина доставал паспорт и вместе с ним из нагрудного кармана выскользнул пакет с наркотическим веществом. Силовик тут же взял проверяемого за руку и сказал: «Стоять». После этого неудачливого москвича задержали.

В пакетике оказался кокаин весом 0,22 грамма. Это количество не дотягивает до значительного размера, за хранение которого грозит уголовная ответственность. Однако мужчину, скорее всего, накажут в рамках административной ответственности и поставят на учет.