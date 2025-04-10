На Комсомольском НПЗ локализовали возгорание

Возгорание на Комсомольском НПЗ локализовано, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов удалось избежать, сообщил ТАСС представитель КГПЗ.

"Оперативные службы локализовали возгорание на производственном объекте "РН-Комсомольский НПЗ", распространение огня и разлив нефтепродуктов не допущены. Пострадавших нет, угроза населению отсутствует, на месте ведется экологический мониторинг", - сказал он.

На предприятии создан штаб по ликвидации возгорания и выяснению причин произошедшего.

Комсомольский НПЗ является одним из основных поставщиком нефтепродуктов на Дальнем Востоке. Предприятие специализируется на производстве моторного топлива высшего экологического класса "Евро-5" и высокоэкологичного судового топлива RMLS-40.