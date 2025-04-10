Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса змеи

Змея укусила сотрудника Московского зоопарка во время кормежки, мужчина скончался. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 35-летнего работника укусила аспидовая змея. Мужчине пытались оказать помощь, но от яда у него остановилось сердце.

Официальных комментариев от представителей Московского зоопарка по поводу произошедшего пока нет.

Ранее в Центральный зоопарк Пхеньяна были переданы более 70 животных из Московского зоопарка в качестве подарка от президента РФ Владимира Путина жителям Северной Кореи, в их числе были африканская львица и два бурых медведя.