Стало известно о долгах в России переданной США Карелиной

Переданная США в рамках обмена Ксения Карелина, осужденная за госизмену в России, а после помилованная, оставила в Екатеринбурге долги более чем на 308 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство со ссылкой на судебные материалы, в ноябре 2024 года суд в Свердловской области в рамках дела о госизмене выдал три исполнительных листа, а уже в декабре на Карелину возбудили исполнительные производства, общая сумма задолженности превышает 308 тысяч рублей.

ФСБ ранее подтвердила обмен заключенными между США и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В рамках него задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова обменяли на осужденную за госизмену Ксению Карелину, помилованную в апреле указом президента России.

Адвокат балерины рассказал, что Карелина может жить где угодно, кроме России, потому что де-юро является помилованной. Сейчас она летит из Абу-Даби в США.