В Комсомольске-на-Амуре произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом в четверг, 10 апреля, сообщил Telegram-канал 112.

Предполагается, что воспламенение произошло в колонне технологической установки на высоте примерно 50 метров. Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Горит бензин, вытекающий из колонны, говорится в публикации.

15 марта в Рязанской области произошел взрыв трубы на территории (НПЗ, в результате чего пострадали как минимум три человека, один погиб.

В торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар

Также 3 марта пожар произошел на нефтепроводе в Ростовской области. Возгорание случилось из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.