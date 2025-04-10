Умерла обвиняемая в вымогательстве журналистка Балякина

Скончалась известная журналистка из Перми Наталья Балякина, об этом в четверг сообщил ее адвокат Алексей Шардаков, он уточнил, что она болела, но причины смерти пока неизвестны.

© Наталья Балякина/ВКонтакте

У Балякиной был диабет и гипертония, сказал Шардаков РИА «Новости».

Защитник добавил, что журналистка провела четыре месяца в следственном изоляторе, что не могло не сказаться на ее здоровье.

Балякину обвиняли по статье о вымогательстве. Первоначально ее заключили в СИЗО, но затем меру пресечения изменили на домашний арест, а потом на запрет определенных действий.

Ее адвокат указывал на преклонный возраст, инвалидность и ряд серьезных заболеваний у подзащитной.

Местные СМИ, ссылаясь на ФСБ, утверждали, что Балякина якобы вымогала 500 тыс. рублей у председателя думы Чайковского городского округа Михаила Шубина.

Наталья была редактором газеты «Чайковские ведомости» с 2014 по 2018 годы и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, специализирующегося на издании газет, в 2021–2022 годах.