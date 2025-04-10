Неизвестный взорвал банкомат в Ставрополе

В Ставрополе полиция ищет мужчину, который установил неизвестный предмет на банкомат, после чего произошел взрыв. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Ставропольскому краю, личность подозреваемого пока не установлена, и он успел скрыться с места происшествия.

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Инцидент произошел на улице Ленина в центре города. Утром 10 апреля неизвестный вошел в помещение с банкоматами и прикрепил к одному из них некое устройство. В результате произошел взрыв и возникло задымление, передает «Российская газета».

В настоящее время в ведомстве рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным местных Telegram-каналов, пострадавших нет, а деньги похищены не были. Кроме того, полиция оцепила торговый центр на улице Ленина. На опубликованных кадрах видно следы от взрыва на стекле банковского отделения.

В декабре прошлого года в отделении «Сбера» в Санкт-Петербурге произошел еще один взрыв.