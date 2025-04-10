Арестованная в Дагестане москвича объявила голодовку в СИЗО

Находящаяся под следствием по подозрению в хищении денежных средств жительница Москвы Анастасия Гойсан объявила голодовку в СИЗО-1 Махачкалы. Об этом в четверг, 10 апероля, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

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— Я объявляю голодовку до тех пор, пока мне не назовут дату, когда я была в Махачкале и якобы брала деньги. С этой минуты я возлагаю ответственность за мою жизнь и здоровье на Следственное Управление (МВД РД) и Прокуратуру РД, так как больше методов бороться с беззаконием у меня нет, — цитирует ее заявление Хадулаев в своем Telegram-канале.

Гойсан инкриминируют хищение 28 миллионов рублей в Дагенстане, совершенное якобы посредством доверенности, которую пострадавший своевременно не аннулировал. Обвиняемая была доставлена в республику летом 2024 года и с тех пор находится под стражей в местном изоляторе. Сама Гойсан утверждают, что уголовное дело против нее было сфабриковано ее бывшим возлюбленным.

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