Голову крокодила нашли в багаже российского туриста

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, работающие в Омске, обнаружили в багаже гражданина России, который прибыл из Таиланда, засушенную голову крокодила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Турист летел из Пхукета. Дериват выявили при помощи рентгена в ходе таможенного контроля багажа авиапассажиров. Со слов мужчины, сувенир был приобретен для личной коллекции. Он подчеркнул, что не был осведомлен о том, что в данном случае необходимо декларировать и предоставлять разрешительные документы.

Согласно результатам экспертизы, голова крокодила оказалась настоящей. Вид данного животного подпадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В связи с этим инцидентом были инициированы два административных производства по статьям о нарушении запретов и ограничений и о недекларировании товаров. В отношении нарушителя могут быть применены штрафные санкции и изъятие товара.

Ранее таможенники аэропорта Домодедово изъяли у российской туристки, вернувшейся из Индии, вулканический песок с уровнем радиации в 15 раз выше нормы.