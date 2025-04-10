Казахстан запросил у России спутниковые данные для расследования убийства

Генпрокуратура Казахстана направила России просьбу предоставить спутниковые данные для расследования дела об убийстве подростка в Талгаре в 2024 году.

«Мы направили международное следственное поручение в Российскую Федерацию», — цитирует ТАСС заявление замгенпрокурора Казахстана Галымжана Койгелдиева.

Как утверждает Койгелдиев, ГП намерена посмотреть через спутник, какие машины находились рядом в период убийства и затем поджога дома подростка.

Ранее сообщалось, что мэра Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Сагындыка Матана сняли с должностей после убийства 16-летнего юноши.