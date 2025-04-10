Жителя Вытегры осудили за подготовку теракта и госизмену

Житель города Вытегры Вологодской области приговорен судом к восьми годам колонии общего режима за подготовку теракта, участие в террористической организации и государственную измену. Он вышел на связь с представителями украинского военизированного объединения, вступил в его ряды и готовил теракт, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ст. 275 (государственная измена), ч. 3 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве) проведено УФСБ России по Вологодской области. 1-й Западный окружной военный суд назначил жителю Вытегры наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что житель региона посредством мессенджера инициативно вышел на связь с представителями украинского военизированного объединения и вступил в его ряды, направив заполненную анкету кандидата. По заданию украинского куратора злоумышленник в 2024 году планировал осуществить теракт путем поджога административного здания. В ходе переписки в мессенджере он получил от куратора информацию о мерах конспирации при совершении поджога, инструкцию по изготовлению зажигательной смеси.

Довести свой замысел до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска по месту его жительства обнаружены пластиковые бутылки с компонентами зажигательной смеси.

Собрана доказательная база, свидетельствующая о том, что, являясь участником террористической организации, по заданию украинского куратора задержанный размещал листовки и надписи, дискредитирующие органы государственной власти России, которые фотографировал на свой смартфон и отправлял фотографии в качестве отчета за проделанную работу. Дополнительно, для дестабилизации деятельности органов власти региона, он разместил в общественном месте заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в Вытегре.