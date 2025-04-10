В Москве мошенники вымогали 3 млн рублей за якобы похищенного ребёнка

В Москве телефонные мошенники, инсценировав похищение ребёнка, вымогали у родителей 3 млн рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал прокуратура Москвы.

Отмечается, что мошенники позвонили 11-летнему мальчику, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, заявили, что его родители якобы являются пособниками преступников. Они сообщили, что необходимо выполнять указания, иначе родителей посадят в тюрьму, а его отправят в детский дом.

Уточняется, что ребёнок, следуя указаниям злоумышленников, сел в такси и доехал к их «сотруднице», представлявшейся правоохранителем.

У подъезда ребёнка встретила пожилая женщина, которая до случившегося стала жертвой мошенников и действовала по их указанию. Она привела мальчика к себе в квартиру, где вскоре правоохранители нашли его.

Как сообщается в материале, прокуратура Москвы обращается к родителям с просьбой объяснить детям, что нужно сообщать взрослым обо всех подозрительных звонках и просьбах от незнакомцев.