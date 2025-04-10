В Подмосковье предъявили обвинение школьнику в убийстве малолетнего

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В Подмосковье 14-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве мальчика, вину он признал и раскаялся.

В Подмосковье предъявили обвинение школьнику в убийстве малолетнего
© РИА Новости
«Обвиняемый... напал на школьника, причинив ему ножевое ранение, от которого ребёнок скончался в автомобиле скорой... Фигурант попытался инсценировать нападение на себя, однако ему своевременно была оказана помощь», — сообщили в СК России.

Ранее следователи начали расследование убийства 10-летнего мальчика в Подмосковье.

Конфликт произошёл днём у жилого дома в посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа.

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