В Подмосковье предъявили обвинение школьнику в убийстве малолетнего

В Подмосковье 14-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве мальчика, вину он признал и раскаялся.

«Обвиняемый... напал на школьника, причинив ему ножевое ранение, от которого ребёнок скончался в автомобиле скорой... Фигурант попытался инсценировать нападение на себя, однако ему своевременно была оказана помощь», — сообщили в СК России.

Ранее следователи начали расследование убийства 10-летнего мальчика в Подмосковье.

Конфликт произошёл днём у жилого дома в посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа.