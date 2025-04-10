Экс-владельца банка «Югра» обвинили в создании ОПГ

Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества. Об этом со ссылкой на Мещанский суд Москвы пишет РИА Новости.

По словам представителя суда, бывшему банкиру предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее суд Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея Хотина виновным по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Бывший владелец банка «Югра» был приговорен к девяти годам колонии.

Позднее Мещанским судом Москвы был удовлетворен иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о национализации имущества Хотина и связанных с ним структур. Активы включают в себя офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице и Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на Профсоюзной улице и «Фаворит» в Электролитном проезде, а также ТЦ «Горбушкин двор» и «Филион» в Багратионовском проезде.