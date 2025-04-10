Тело напавшего на пост ДПС подростка выставили на городской площади в Чечне

В Чечне на площади Ачхой-Мартана выставили тело подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС.

На площади города Ачхой-Мартан в Чечне было выставлено на всеобщее обозрение тело 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, который, как сообщают региональные власти, напал на пост сотрудников ДПС, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Как сообщает канал, бездыханное тело подростка лежит, вероятно, напротив жилых домов, мимо него проезжают автомобили.

Кроме того, тело Хумашева было размещено на городской площади у администрации Ачхой-Мартанского муниципального района напротив портрета главы Чечни Рамзана Кадырова и надписи «Ахмат – сила». Его окружило множество людей, по информации СМИ, среди них присутствуют и родственники подростка. В толпе также были замечены несколько полицейских.

Кадыров поручил наказать семью напавшего на пост ДПС в Чечне

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выдворить из республики отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС в Чечне, в результате которого погиб полицейский.

Кадыров сообщил о причастности гражданина Украины к этому нападению. Полицейский, раненый при нападении на посту ДПС в Чечне, умер от полученных ранений, а глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.