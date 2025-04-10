Двоих человек задержали по делу об обмане москвичей на 23 млн руб.

Сотрудники уголовного розыска юго-востока столицы задержали предполагаемых участников организованной группы, похитившей у граждан более 23 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

«В июне прошлого года в отдел МВД по району Марьино обратился 86-летний мужчина и сообщил, что он с супругой стал жертвой мошенников. Аферисты звонили супружеской паре под видом представителей различных государственных учреждений и уверяли, что с их счетов производится финансирование противоправной деятельности, после чего угрожали уголовным преследованием. Злоумышленники убедили пенсионеров отдать якобы представителям госорганов собственные накопления и занятые у родственников деньги на общую сумму более 20 млн руб. под предлогом сохранения сбережений», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники уголовного розыска задержали двоих 25-летних граждан. Как полагает следствие, один задержанный был курьером, другой следил за передачей и распределением похищенных денег на подконтрольные мошенникам счета, а еще вносил деньги на счета кураторов. Себе он оставлял часть от похищенной суммы, которая распределялась между фигурантами.

«В ходе следственных действий полицейские установили причастность фигурантов еще к одному эпизоду противоправной деятельности. Телефонные аферисты аналогичным образом ввели в заблуждение жителя столицы, после чего он отдал курьеру 3 млн руб.», – добавил Васенин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантам предъявили обвинение, они арестованы. Полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям и вычисляет соучастников.