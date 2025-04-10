Утром в четверг, 10 апреля, в школу номер 145 в Челябинске ворвался вооруженный мужчина. Об этом сообщает агентство «URA.ru» со ссылкой на представителей Росгвардии и собственный источник.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчину задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

«Мужчина забежал в школу с ножом. Начал кричать и пытаться прорваться через турникеты. Его скрутили», - рассказал источник агентства.

Позже представители Росгвардии сообщили «URA.ru», что задержанный, предположительно, находился в состоянии опьянения. В Telegram-каналах появилась информация, что задержанный - бывший ученик этой школы.

В марте мужчина открыл стрельбу из травматического оружия рядом с территорией одного из детских садов в Новой Москве. В результате пострадал человек - он получил ранение ноги. СМИ писали, что мотивом стрелявшего мужчины стал конфликт с отчимом его ребенка.