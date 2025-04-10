В России резко выросла подростковая наркопреступность

По данным МВД, за последние два года количество наркопреступлений среди несовершеннолетних увеличилось в 1,8 раза, при этом сбыт запрещенных веществ вырос в 2,4 раза. Официальный представитель ведомства Ирина Волк описала схему вовлечения подростков в наркоторговлю.

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Преступники активно используют интернет-площадки, размещая в мессенджерах и даркнете заманчивые предложения о "быстром заработке". Под видом работы курьерами подростков втягивают в преступную деятельность, убеждая их в безнаказанности из-за несовершеннолетнего возраста.

Особую опасность представляет практика сбора персональных данных. Под предлогом "страховки" от хищений организаторы требуют фотографии с документами, которые затем используют для шантажа и давления. Известны случаи физического насилия над подростками-курьерами с целью вымогательства денег.

В МВД подчеркивают необходимость усиленной профилактической работы с подростками и их родителями, а также более жесткого контроля за интернет-пространством для пресечения подобных схем вовлечения молодежи в преступную деятельность.

Ранее в МВД России предупредили граждан о распространении новой схемы мошенничества при продаже полисов ОСАГО. В ведомстве сообщили, что преступники точь-в-точь создают копии известных сайтов и затем похищают деньги потенциальных покупателей страховки.