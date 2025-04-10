В торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар

В торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

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По данным ведомства, загорелась система охлаждения вентиляции здания. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

"Пострадавших нет", - приводит сообщение спасателей РИА Новости.

В соцсетях между тем появились кадры, на которых запечатлено, как с кровли комплекса валит густой черный дым. Как пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, столб видно даже из других районов.

ТЦ "Гринвич" располагается на улице 8 Марта. Он является крупнейшим по площади торгово-развлекательным комплексом в Екатеринбурге.